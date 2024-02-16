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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Денежная база в России выросла с 2 по 9 февраля на 12,3 млрд рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 9 февраля составил 18 022,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 2 февраля денежная база в России равнялась 18 010,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,07%, или на 12,3 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Банк России ЦБ РФ
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