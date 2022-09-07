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Tencent приобрела 49,9% основателя Ubisoft

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd приобрел миноритарную долю в холдинге, контролирующем французскую Ubisoft Entertainment SA, издателя популярной серии видеоигр "Assassin's Creed".

В сообщении Ubisoft говорится, что Tencent приобрела 49,9%-ную долю в Guillemot Brothers Limited, холдинговой компании семьи Гиймо, основавшей Ubisoft в 1986 году.

Китайский интернет-гигант инвестировал в холдинг 300 млн евро: 200 млн евро – в приобретение доли и 100 млн евро – в увеличение капитала.

Совет директоров Ubisoft также дал согласие на увеличение доли Tencent в издателе видеоигр более чем вдвое – до 9,99% с 4,5%.

При этом семья Гиймо сохранит контроль над Guillemot Brothers Limited, поскольку представители Tencent не войдут в состав директоров компании.

Акции Tencent в ходе торгов в Гонконге в среду дешевеют на 2,1%.

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