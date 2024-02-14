Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Сбербанк смог одномоментно заблокировать 15 тысяч карт дропперов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк одномоментно смог успешно заблокировать 15 тысяч банковских карт дропперов, сообщил зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам в среду. Дропперы – граждане и компании, которые используют счета для вывода и снятия похищенных денег.

"В пике мы приняли решение заблокировать около 15 тысяч карт, которые, по нашим расчетам, использовали дропперы. Мы попали на 100% в яблочко, не было ни одной жалобы", - заявил он в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.

Кузнецов уточнил, что блокировка проходила в экспериментальном формате и добавил, что в целом у банка получается эффективно блокировать карты злоумышленников.

"Дропперы нас уже побаиваются и не хотят с нами связываться. Поэтому очень важно обмениваться информацией, чтобы не перетекал этот фронт из одного банка в другой", - подчеркнул Кузнецов.

Ранее сообщалось, что по данным ЦБ, мошенники в 2023 году похитили у клиентов банков 15,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем годом ранее (14,2 млрд руб. за 2022 год).

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Clearstream приостановила расчеты с DR редомицилируемых TCS Group и MDMG

Clearstream приостановила расчеты с DR редомицилируемых TCS Group и MDMG

"АвтоВАЗ" в 2024 году ждет роста авторынка РФ на 15-20%, до 1,35 млн штук

Мосбиржа объяснила новую остановку торгов ошибкой сервера, куда их перевели из-за сбоя накануне

Мосбиржа объяснила новую остановку торгов ошибкой сервера, куда их перевели из-за сбоя накануне

МосБиржа возобновит торги на фондовом рынке с 11:35 после часовой приостановки

Торги на фондовом рынке Мосбиржи вновь приостановлены

Торги на фондовом рынке Мосбиржи вновь приостановлены

Сбербанк в конце января впервые подвергся длительной DDoS-атаке

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции

Рынок акций РФ превысил 3250п по индексу МосБиржи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });