Сбербанк смог одномоментно заблокировать 15 тысяч карт дропперов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк одномоментно смог успешно заблокировать 15 тысяч банковских карт дропперов, сообщил зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам в среду. Дропперы – граждане и компании, которые используют счета для вывода и снятия похищенных денег.

"В пике мы приняли решение заблокировать около 15 тысяч карт, которые, по нашим расчетам, использовали дропперы. Мы попали на 100% в яблочко, не было ни одной жалобы", - заявил он в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.

Кузнецов уточнил, что блокировка проходила в экспериментальном формате и добавил, что в целом у банка получается эффективно блокировать карты злоумышленников.

"Дропперы нас уже побаиваются и не хотят с нами связываться. Поэтому очень важно обмениваться информацией, чтобы не перетекал этот фронт из одного банка в другой", - подчеркнул Кузнецов.

Ранее сообщалось, что по данным ЦБ, мошенники в 2023 году похитили у клиентов банков 15,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем годом ранее (14,2 млрд руб. за 2022 год).