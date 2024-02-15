Fannie Mae и Freddie Mac увеличили чистую прибыль и выручку в IV квартале

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американское ипотечное агентство Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) в четвертом квартале увеличило чистую прибыль в 2,8 раза - до $3,94 млрд по сравнению с $1,43 млрд за аналогичный период 2022 года, сообщается в его отчетности.

Выручка выросла до $7,8 млрд с $7,14 млрд.

Объем высвобождения средств из резервов на покрытие безнадежных долгов в октябре-декабре составил $116 млн, в то время как в предыдущий год агентство выделило на эти цели $652 млн.

Доля просроченных кредитов на дома, выданных под его гарантии, на конец декабря опустилась до 0,55% с 0,65% годом ранее. При этом показатель для многоквартирного жилья поднялся до 0,46% с 0,24%.

Другое американское ипотечное агентство Federal Home Loan Mortgage (Freddie Mac) в 1,7 раза увеличило чистую прибыль в минувшем квартале - до $2,91 млрд с $1,76 млрд в годом ранее.

Выручка поднялась до $5,37 млрд по сравнению с $4,83 млрд.

Объем высвобождения средств из резервов составил $467 млн против выделения на покрытие возможных потерь по кредитам $575 млн в октябре-декабре 2022 года.