S&P Global может купить аналитическую платформу Visible Alpha за $500 млн

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американская S&P Global Inc. близка к покупке аналитической платформы Visible Alpha более чем за $500 млн у консорциума инвестбанков, включая Goldman Sachs Group Inc., Jefferies Financial Group и UBS Group, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, S&P Global может объявить о сделке уже во вторник.

Нью-Йоркская Visible Alpha была создана в 2015 году банками Bank of America Corp., Citigroup Inc., Jefferies, Morgan Stanley и UBS. В дальнейшем она привлекла порядка $68 млн от других инвесторов, включая Goldman Sachs, BNP и Santander.

Компания агрегирует аналитику и финансовые модели инвестбанков в единый пул данных для управляющих активами. В общей сложности около 200 фининститутов предоставляют ей свои данные.

В 2023 году выручка Visible Alpha составила около $100 млн.

S&P Global является ведущим мировым поставщиком информации по различным классам активов, а также результатов исследований и аналитических данных, предоставляемых посредством инновационных технологических платформ. Она хорошо известна своими фондовыми индексами и рейтинговым агентством.

В 2021 году S&P Global купила поставщика информации, аналитики и деловых решений для бизнеса и рынков IHS Markit за $44 млрд.