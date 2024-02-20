Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

S&P Global может купить аналитическую платформу Visible Alpha за $500 млн

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американская S&P Global Inc. близка к покупке аналитической платформы Visible Alpha более чем за $500 млн у консорциума инвестбанков, включая Goldman Sachs Group Inc., Jefferies Financial Group и UBS Group, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, S&P Global может объявить о сделке уже во вторник.

Нью-Йоркская Visible Alpha была создана в 2015 году банками Bank of America Corp., Citigroup Inc., Jefferies, Morgan Stanley и UBS. В дальнейшем она привлекла порядка $68 млн от других инвесторов, включая Goldman Sachs, BNP и Santander.

Компания агрегирует аналитику и финансовые модели инвестбанков в единый пул данных для управляющих активами. В общей сложности около 200 фининститутов предоставляют ей свои данные.

В 2023 году выручка Visible Alpha составила около $100 млн.

S&P Global является ведущим мировым поставщиком информации по различным классам активов, а также результатов исследований и аналитических данных, предоставляемых посредством инновационных технологических платформ. Она хорошо известна своими фондовыми индексами и рейтинговым агентством.

В 2021 году S&P Global купила поставщика информации, аналитики и деловых решений для бизнеса и рынков IHS Markit за $44 млрд.

S&P Global Visible Alpha
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума вывела ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ

Госдума вывела ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ

"АвтоВАЗ" начал выпуск опытной партии Lada Largus в Ижевске

Суд удовлетворил иск Сбербанка к его бывшей украинской "дочке" на 74 млн рублей

Siemens хочет взыскать со своего СП "Уральские локомотивы" еще 1 млрд рублей

Siemens хочет взыскать со своего СП "Уральские локомотивы" еще 1 млрд рублей
Выставка-форум "Россия"

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

BHP сократила чистую полугодовую прибыль почти в десять раз

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 35%

ВТБ планирует в 2024 году обратный сплит с коэффициентом 5000 к 1

Белоруссия отказалась от вступления в ВТО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });