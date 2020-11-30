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S&P Global и IHS Markit договорились о слиянии

S&P Global и IHS Markit договорились о слиянии
Фото: Reuters

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - S&P Global Inc. и IHS Markit Ltd. заключили соглашение о слиянии, в рамках которого IHS оценена в $44 млрд с учетом долга, составляющего $4,8 млрд.

Сделка будет полностью оплачена акциями S&P Global, говорится в пресс-релизе IHS.

По условиям соглашения, единогласно одобренного советами директоров обеих компаний, акционеры IHS получат за каждую принадлежащую им акцию компании по 0,2838 обыкновенной акции S&P Global. Таким образом, акции IHS оценены в $96,94, что на 4,7% выше их стоимости на закрытие рынка в пятницу.

В результате акционерам S&P Global будет принадлежать 67,75% объединенной компании, акционерам IHS - 32,25%.

"Сделка объединит две компании мирового уровня с уникальными портфелями взаимодополняющих активов на привлекательных рынках, а также с инновационными и технологическими возможностями для наращивания стоимости бизнеса", - говорится в пресс-релизе IHS.

S&P Global ожидает, что сделка с IHS позволит ежегодно экономить на расходах порядка $480 млн и позитивно отразится не ее прибыли к концу второго полного года после закрытия.

Стороны планируют завершить слияние, которое объединит двух крупнейших поставщиков данных на Уолл-стрит, во втором полугодии 2021 года.

Американская S&P Global является ведущим мировым поставщиком информации по различным классам активов, а также результатов исследований и аналитических данных, предоставляемых посредством инновационных технологических платформ. Продукты компании охватывают 99% мировых рынков капитала.

Британская IHS Markit является поставщиком информации, аналитики и деловых решений для крупнейших отраслей и рынков.

Акции IHS прибавляют в цене 6,8% в ходе дополнительных торгов в понедельник, бумаги S&P Global - теряют 1,6%. С начала текущего года акции компаний выросли соответственно на 23% и 25%.

Рыночная стоимость IHS Markit, расположенного в Лондоне, составляет около $37 млрд; S&P Global - более $82 млрд.

S&P Global IHS Markit

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