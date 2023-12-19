В ЕГРЮЛ зарегистрировано новое юрлицо - владелец УК "Пулково"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Юридическое лицо ООО "Холдинг ВВСС" (Петербург), созданное в рамках реорганизации управления аэропортом "Пулково" (Петербург), 18 декабря зарегистрировано в ЕГРЮЛ.

Гендиректором компании назначен Илья Шабалин. Уставный капитал ООО "Холдинг ВВСС" - 169 млрд рублей.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, доли российских и иностранных участников созданного "Холдинга ВВСС" распределены следующим образом: 25% у Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide; 16,79% и 8,22% у ООО "Бизнес-Финанс" и ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг"; 2,33% у ООО "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7"; 24,99% у F3 Holding LLC; 7,99% у Thirty Seventh Investment Company LLC; 7,48% у Nomeliar Ltd; 3,5% у Ayar International Investments Company; 1,26% у Bahrain Mumtalakat Holding Company; 1,05% у Felmen Ventures Limited; 1,04% у Zamoralo Holdings Ltd; 0,17% у Co-Investment Partnership 1, L.P.; 0,16% у Co-Investment Partnership V, L.P.; 0,02% у Mevelida LTD. В целом доли основных владельцев новой структуры соответствуют их долям в кипрской Thalita Trading, собственнике управляющей компании "Пулково" - "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС).

Ранее правительство приняло постановление во исполнение указа президента о передаче 100% ООО "Воздушные ворота северной столицы" в новое российское юрлицо - ООО "Холдинг ВВСС".

Указ об изменении структуры владения ВВСС, 25% в которой контролирует германский холдинг Fraport, президент Владимир Путин подписал 30 ноября. Согласно документу, право распоряжаться голосами Fraport и других иностранных инвесторов "Пулково" временно передается российским юрлицам.

Комплекс мер, прописанный в указе, применяется "в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности России, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юрлицами обязательств, которые связаны с управлением ООО "ВВСС", являющимся стороной соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации на основе ГЧП объектов, входящих в состав имущества аэропорта "Пулково", заключенного 30 октября 2009 года", 100% долей в ВВСС, которые сейчас принадлежат кипрской Thalita Trading, передаются в новое ООО "Холдинг ВВСС". Его создает правительство, при этом учредителями должны стать бенефициары ВВСС, которые до сих пор владели долями в УК аэропорта через Thalita Trading.

На момент передачи "Пулково" в концессию крупнейшими участниками ВВСС были структуры ВТБ (50%) и Fraport (35,5%). В дальнейшем структура владения Thalita Trading несколько раз менялась. В частности, Fraport в 2016 году продал часть своей доли катарскому суверенному фонду QIA, а в 2017 году в компанию вошел консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala и Baring Vostok. В результате, на конец 2021 года доля ВТБ в Thalita Trading оценивалась в 25,01%, у Fraport и РФПИ с соинвесторами было по 25%, у QIA - 24,99%. По данным прошлогодней отчетности ВВСС, в капитале компании оставались структуры ВТБ, Fraport и катарского фонда, другими участвующими обществами там были указаны кипрские Lovidius и Mevelida.

C даты создания "Холдинга ВВСС" прекращаются обязательства по договорам займа, заключенным участниками Thalita их аффилированными лицами и включенным в перечень, определяемый правительством.

Указ также оговаривает, что устав должен предусматривать временную передачу двум российским юрлицам права распоряжаться голосами, приходящимися на доли иностранных компаний в уставном капитале холдинга (ООО "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7" - доли Thirty Seventh Investment, Nomeliar Ltd, Ayar International Investments, Bahrain Mumtalakat Holding, Felmen Ventures, Zamoralo Holdings, Co-Investment Partnership 1 и Co-Investment Partnership V; ООО "Воздушные ворота северной столицы" - доли Fraport, F3 и Mevelida).

Права участников "Холдинга ВВСС" могут быть восстановлены на основании их заявлений, при условии, что они заключат корпоративные договоры с другими участниками и будут соблюдать требования законодательства РФ.

После начала конфликта на Украине Fraport сообщила о намерении выйти из капитала ВВСС. Позднее гендиректор компании Штефан Шульте сказал, что из-за контрактных ограничений продажа пакета будет возможна только после 2025 года.

Параметры выхода Fraport из ВВСС будут определены до конца этого года, говорил журналистам в сентябре глава ВТБ Андрей Костин. В дальнейшем эта доля может быть продана, ею, по его словам, интересовались как российские, так и иностранные инвесторы.