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ГК "Русагро" консолидировала Туапсинский завод железобетонных изделий

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ГК "Русагро", один из ведущих агрохолдингов РФ, стала единственным акционером АО "Туапсинский завод железобетонных изделий", соответствующее изменение отражено в ЕГРЮЛ.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Русагро", ранее ГК входила в число акционеров АО, "теперь его полностью консолидировала". Этот актив группа приобрела в 2022 году.

В компании также сообщили, что завод не работает. "В части дальнейшей судьбы актива – пока не комментируем", - сказали в "Русагро".

Как сообщал в марте 2023 года "Коммерсантъ" со ссылкой на данные размещенного запроса предложений на разработку проекта такого объекта, "Русагро" планирует построить в Туапсе (Краснодарский край) терминал для экспорта растительных масел.

В настоящее время специализированный глубоководный терминал по перевалке растительных масел мощностью 1,5 млн тонн в Тамани есть у ГК "Эфко". Инфраструктура для перевалки масел есть и в порту Новороссийска, которую и использует "Русагро" с другими компаниями.

Кроме того, возможность строительства терминала по перевалке масла на базе "Новороссийского комбината хлебопродуктов" ("НКХП") может рассмотреть и "Объединенная зерновая компания".

По оценке Масложирового союза, общий объем мощностей по перевалке растительных масел в России составляет около 10 млн тонн в год.

"Русагро" является одним из ведущих агрохолдингов РФ. Занимает 15% в производстве сахара (3-е место), в том числе 48% – в производстве кускового сахара (1-е место), 6% – в производстве товарной свинины (4-е место), 13% – подсолнечного масла (1-е место), 52% – маргарина (1-е место).

Активы компании расположены в 11 регионах РФ: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае. Земельный банк составляет 681 тыс. га.

Выручка компании в 2023 году (до межсегментных элиминаций) составила 310,2 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2022 году.

Русагро Туапсинский завод железобетонных изделий
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