Virgin Galactic в IV квартале увеличила выручку более чем втрое

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic нарастила выручку в четвертом квартале 2023 года более чем втрое и сократила чистый убыток почти в 1,5 раза.

Как сообщается в пресс-релизе компании, квартальная выручка Virgin Galactic составила $2,809 млн против $869 тыс. год назад.

Чистый убыток в октябре-декабре достиг $104 млн, или 26 центов в расчете на акцию, по сравнению со $150,8 млн, или 55 центами на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток компании в размере 30 центов на акцию при выручке около $3 млн.

Свободный денежный поток (FCF) в минувшем квартале составил минус $114 млн против минус $135 млн в четвертом квартале 2022 года.

В первом квартале компания ожидает выручку на уровне $2 млн, FCF – минус $125-135 млн. Консенсус-прогноз предполагал $4 млн и минус $129,1 млн соответственно.

Virgin Galactic рассчитывает провести седьмой коммерческий полет во втором квартале и открыть завод по производству космолетов в Аризоне в соответствии с графиком – в середине года.

Акции компании подешевели на 4,2% по итогам дополнительных торгов во вторник.