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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Virgin Galactic в I квартале увеличила выручку впятеро

Чистый убыток компании Брэнсона сократился в 1,5 раза

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic нарастила выручку в первом квартале примерно в пять раз и сократила чистый убыток примерно в 1,5 раза.

Квартальная выручка компании в январе-марте 2024 года составила $1,985 млн против $392 тысяч годом ранее.

Чистый убыток достиг $102 млн, или 25 центов в расчете на акцию, по сравнению со $159,4 млн, или 57 центами на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Свободный денежный поток (FCF) в минувшем квартале составил минус $126 млн против минус $139 млн в первом квартале 2023 года.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток компании в размере 29 центов на акцию при выручке около $2 млн и FCF в минус $131 млн.

Во втором квартале компания ожидает выручку на уровне $3,5 млн, FCF - минус $110-120 млн. Консенсус-прогноз предполагал $3,8 млн и минус $126,9 млн соответственно.

Акции Virgin Galactic дешевеют на 7,2% в начале торгов в среду.

Virgin Galactic Ричард Брэнсон США Великобритания
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