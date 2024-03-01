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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Выручка "Медси" в 2023 году выросла на 16% и составила 41,7 млрд рублей

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Выручка АО "Группа компаний "Медси" в 2023 году выросла на 16% и достигла 41,7 млрд рублей, говорится в консолидированном отчете компании.

Чистая прибыль составила 1,23 млрд рублей против 1,27 млрд в 2022 году.

"Медси" развивает сеть частных медицинских клиник в России. ГК включает 146 клиник по всей стране, в том числе 65 медучреждений в Москве и области. Компания входит в портфель активов ПАО АФК "Система", на 31 декабря 2022 года эффективная доля корпорации в капитале сети медклиник – 95,5%.

В феврале акционеры "Медси" утвердили дивиденды в 420 млрд рублей из прибыли 2019 года.

Медси ПАО АФК "Система"
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