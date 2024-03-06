МТС в 2023 г. дополнительно приобрела 38% оператора блокчейн-платформы Factorin

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" во второй половине 2023 года дополнительно приобрело 38% факторинговой компании ООО "Факторин", разработчика блокчейн-платформы для финансовых торговых операций.

В июле 2021 года МТС совместно с инвесткомпанией Digital Horizon стали владельцами 51% ООО "Факторин" за 867 млн рублей. МТС учитывает эти средства как инвестицию в совместное предприятие.

В отчете МТС за 2023 год говорится, что в августе прошлого года компания приобрела 24% в факторинговой компании за 433 млн рублей, в октябре - еще 14% за 229 млн рублей.

"В итоге 88% доля учитывается как инвестиция в совместное предприятие на основании условий акционерного соглашения", - говорится в материалах МТС.

Factorin представляет собой блокчейн-систему для финансовых торговых операций с фокусом на финансирование цепочек поставок и факторинг-расчетов.

Летом 2023 года Банк России включил "дочку" МТС - ООО "Блокчейн Хаб" - в реестр операторов цифровых финансовых активов (ЦФА). "Блокчейн Хаб" является оператором блокчейн-среды для выпуска ЦФА - ЦФА Хаб, которая разработана совместно с Factorin.