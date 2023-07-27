Банк России включил "дочку" МТС в реестр операторов ЦФА

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Банк России включил дочернюю компанию ПАО "МТС" - ООО "Блокчейн Хаб" в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов, сообщила компания.

"Блокчейн Хаб" зарегистрирована в 2021 году. Компания является оператором блокчейн-среды для выпуска ЦФА - ЦФА Хаб - которая разработана командой Factorin (ООО "Факторин" также входит в группу МТС с 2021 года, владеет блокчейн-платформой Factorin для торгового финансирования).

"Появление в группе МТС профильного оператора открывает дополнительные возможности по использованию цифровых финансовых активов как внутри группы МТС, так и для наших клиентов. ... Использование собственного оператора позволит реализовать проекты, связанные с выпуском цифровых прав на ряд финансовых активов, интересных для дистрибуции в таком перспективном цифровом виде", - отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

В МТС в качестве потенциальных сегментов для ЦФА называют торговое финансирование, автоматизацию взаимоотношений покупателей, поставщиков и банков.

Эмитентами и инвесторами на ЦФА Хаб могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели, также предусмотрена роль номинального держателя для организаций с лицензией на осуществление депозитарной деятельности. Подключение инвесторов-физлиц планируется до конца 2023 года.

Среди доступных видов ЦФА - денежные требования и гибридные ЦФА, включающие одновременно денежные требования и утилитарные цифровые права.

Первыми доступными на платформе финансовыми продуктами стали цифровые облигации и различные инструменты токенизации финансовых обязательств.