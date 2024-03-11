Фонды прямых инвестиций в мире владеют рекордным числом непроданных компаний

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Фонды прямых инвестиций по всему миру владеют 28 тыс. компаний, которые они приобрели для дальнейшей продажи, что является рекордом, говорится в ежегодном отчете консалтинговой фирмы Bain & Co.

Стоимость этих непроданных компаний превышает $3 трлн, приводит Financial Times данные исследования.

В 2023 году совокупная стоимость компаний, проданных фондами прямых инвестиций в частном порядке или на открытом рынке, упала на 44% - до самого низкого уровня за десятилетие. Эти данные указывают на трудности инвесторов, желающих продать активы, в том числе из-за более высоких процентных ставок.

"Может пройти еще два-три года, прежде чем деньги начнут возвращаться к инвесторам, - заявил изданию Хью Макартур из Bain. - Вероятно, сейчас это проблема номер один на рынке".

Фонды прямых инвестиций обычно владеют компаниями в течение трех-пяти лет, хотя в некоторых случаях этот срок может быть и дольше. В отчете Bain говорится, что более 40% компаний ждут продажи не менее четырех лет, то есть можно предположить, что фонды готовы к их продаже.

"Половина из этих компаний на $3,2 трлн должна быть продана, - отмечает Макартур. - Похоже, что это может стать проблемой на многие годы".

Тем не менее, есть признаки того, что фонды возвращаются к традиционному пути "выхода" из компаний - путем первичного размещения акций, отмечается в статье.

Так, на прошлой неделе германский ритейлер парфюмерии и косметики Douglas, который принадлежит частной инвестгруппе CVC Capital Partners, объявил о планах провести листинг во Франкфурте. Предполагается, что оценка компании может составить около 6 млрд евро.

Кроме того, швейцарский производитель товаров для ухода за кожей Galderma заявил о намерении провести IPO примерно на $2,4 млрд на Швейцарской фондовой бирже. Galderma была основана в 1981 году как совместное предприятие L'Oreal и Nestle. В 2019 году ее за $11,5 млрд купил консорциум инвесторов во главе со шведской инвесткомпанией EQT.