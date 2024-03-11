Дуров сообщил о планах Telegram вскоре выйти на прибыльный уровень

По его словам, компания рассматривает возможность IPO

Фото: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram уже имеет 900 млн активных пользователей и готовится вскоре выйти на прибыльный уровень, сообщил владелец компании Павел Дуров в интервью Financial Times.

"Мы надеемся выйти в прибыль в следующем году, если не в этом", - отметил Дуров, добавив, что выручка Telegram составляет "сотни миллионов долларов".

Потенциальные инвесторы, включая ориентированные на ИТ-сектор глобальные инвестфонды, оценивали компанию более чем в $30 млрд, сказал бизнесмен. Однако он не намерен продавать платформу и изучает возможности для IPO.

"Главная причина, по которой мы запустили монетизацию, заключается в том, что мы хотели оставаться независимыми, - сказал Дуров. - Говоря в целом, мы рассматриваем IPO в качестве способа демократизировать доступ к ценности, которую имеет компания".

По словам двух источников, близких к компании, Telegram нацелен на листинг в США после выхода на прибыльный уровень и при благоприятных рыночных условиях, пишет FT. Дуров отказался отвечать на вопрос о сроках или месте для размещения, сказав лишь, что Telegram "изучает различные варианты".