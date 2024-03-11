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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Комитет ГД поддержал отмену нулевого НДС при продаже серебра в слитках физлицам

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник поддержал законопроект сенаторов, который отменяет нулевой НДС на продажу банками, аффинажными организациями, "Гознаком" серебра в слитках физическим лицам. Также поддержана отмена введенной с 1 октября 2023 г. льготы по НДС в случае, если продажу серебра в слитках гражданам проводит компания, его добывающая.

Документ № 566544-8 был внесен в Госдуму в начале марта. Согласно его тексту, льгота по НДС сохраняется при продаже серебра в слитках Центральным банком РФ и банками иным лицам при условии, что эти слитки остаются в одном из хранилищ: то есть в государственном хранилище ценностей, хранилище ЦБ или хранилищах банков.

Одновременно компании и индивидуальные предприниматели (ИП), производящие или торгующие изделиями из серебра, смогут перейти на патентную и упрощенную систему налогообложения.

"Законопроектом предлагается восстановить право на применение УСН, ПСН и АУСН налогоплательщиками, осуществляющими производство и (или) реализацию изделий из серебра. При этом в целях исключения перетока серебра в слитках, при приобретении которых НДС не уплачивался, в производство законопроектом предлагается отменить освобождение от НДС при реализации серебра в слитках банками, аффинажными организациями, имеющими право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, организацией, изготавливающей банкноты и монеты Банка России, физическим лицам", - говорится в пояснительной записке.

Льготы по НДС, в случае принятия закона, предлагается отменить через месяц после его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС (квартал). На упрощенную систему компании смогут перейти ретроспективно, с 1 января 2024 г.

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 13 марта.

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