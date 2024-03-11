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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Крупнейшие экспортеры в феврале сократили продажи валюты до $10,4 млрд

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в феврале сократили объем продаж валюты на 19,4% - до $10,4 млрд с $12,9 млрд в январе, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

ЦБ отмечает, что на фоне сокращения продаж валюты экспортерами, а также из-за ожидания санкций в первые две декады февраля курс рубля по отношению к доллару США снижался, но к концу месяца отыграл часть позиций: ослабление за месяц составило 1,3%.

Среднедневной объем продаж валюты экспортерами в феврале составил $520 млн, что на треть ниже аналогичного показателя в январе.

Соотношение продаж валюты к чистой выручке экспортеров в декабре (ЦБ приводит эти данные с лагом в один месяц) выросло на 6 процентных пунктов (п.п.) - до 94%.

Население в феврале сократило объем покупок валюты до 90,8 млрд рублей с 109,8 млрд рублей. На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюты на 51,1 млрд рублей, а через крупнейшие банки - на 39,7 млрд рублей. Почти три четверти объема покупок пришлось на доллары США и евро.

Крупнейшими продавцами валюты на биржевом рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО). В феврале они увеличили объем продаж валюты на Московской бирже на 9,5% - до 422,5 млрд рублей (в январе - 385,9 млрд рублей).

Объем продаж валюты нефинансовыми компаниями (резидентами и нерезидентами) на биржевом и внебиржевом сегментах рынка в феврале практически не изменился, составив 557,1 млрд рублей (в предыдущем месяце - 544,4 млрд рублей).

Крупнейшими покупателями валюты на бирже по-прежнему остаются кредитные организации, не относящиеся к СЗКО. Тем не менее, в феврале 2024 года объем покупок валюты этими участниками снизился на 22,5% - до 361,6 млрд рублей (в январе - 466,8 млрд рублей).

Спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке оставался стабильно высоким - 531,0 млрд рублей в феврале (в январе - 542,3 млрд рублей).

ЦБ РФ Банк России
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