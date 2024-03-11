Глава департамента информполитики "Газпрома" Куприянов повышен до зампреда

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Начальник департамента информационной политики (106) "Газпрома" Сергей Куприянов повышен до зампреда.

"В руководстве ПАО "Газпром" и дочерних обществ состоялись кадровые изменения. Заместителем председателя правления - начальником департамента 106 ПАО "Газпром" назначен Сергей Куприянов. Соответствующие решения о прекращении и наделении полномочиями в качестве членов правления ПАО "Газпром" будут приняты советом директоров компании", - сообщила компания.

Куприянов родился в 1974 году в Вязьме Смоленской области. Окончил Московский физико-технический институт, где на базе Института системного анализа РАН специализировался в области моделирования экономических процессов. Работал в консультационном агентстве "Соболев", издательском доме "РЦБ".

Куприянов работает в структуре "Газпрома" с 2003 года, предыдущая должность - пресс-секретарь председателя правления - заместитель начальника департамента 106.