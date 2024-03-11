Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Глава департамента информполитики "Газпрома" Куприянов повышен до зампреда

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Начальник департамента информационной политики (106) "Газпрома" Сергей Куприянов повышен до зампреда.

"В руководстве ПАО "Газпром" и дочерних обществ состоялись кадровые изменения. Заместителем председателя правления - начальником департамента 106 ПАО "Газпром" назначен Сергей Куприянов. Соответствующие решения о прекращении и наделении полномочиями в качестве членов правления ПАО "Газпром" будут приняты советом директоров компании", - сообщила компания.

Куприянов родился в 1974 году в Вязьме Смоленской области. Окончил Московский физико-технический институт, где на базе Института системного анализа РАН специализировался в области моделирования экономических процессов. Работал в консультационном агентстве "Соболев", издательском доме "РЦБ".

Куприянов работает в структуре "Газпрома" с 2003 года, предыдущая должность - пресс-секретарь председателя правления - заместитель начальника департамента 106.

Газпром Сергей Куприянов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские налоговики намерены подать иск о банкротстве польской PGNiG

Инвестиции в основной капитал в России в 2023 году выросли на 9,8%

AGR начала отгрузку выпускаемых в Петербурге автомобилей Solaris

AGR начала отгрузку выпускаемых в Петербурге автомобилей Solaris

Дуров сообщил о планах Telegram вскоре выйти на прибыльный уровень

Дуров сообщил о планах Telegram вскоре выйти на прибыльный уровень

Белоруссия к 11 марта увеличила поставки яиц в Россию в 2,7 раза, до 148 млн штук

Белоруссия к 11 марта увеличила поставки яиц в Россию в 2,7 раза, до 148 млн штук

НРД приостанавливает обновление информации об иностранных бумагах

Минсельхоз РФ начал распределять дополнительную часть квоты на экспорт зерна

Биткойн впервые в истории превысил $71 000

Биткойн впервые в истории превысил $71 000

Заявки российских инвесторов на обмен заблокированных активов начнут принимать 25 марта

Заявки российских инвесторов на обмен заблокированных активов начнут принимать 25 марта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });