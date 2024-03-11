Гендиректором крупнейшей добычной "дочки" "Газпрома" стал Сергей Шалимов

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Генеральным директором ООО "Газпром добыча Ямбург" назначен Сергей Шалимов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по производству ООО "Газпром добыча Оренбург", сообщил "Газпром".

Ранее, с декабря 2021 года предприятием руководил Андрей Касьяненко.

Шалимов родился в 1977 году в Оренбурге. Окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (филиал в городе Оренбурге) по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.

Работал в ООО "Оренбурггеофизика", а с 2000 года - в ООО "Оренбурггазпром" / "Газпром добыча Оренбург", где прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до заместителя генерального директора.

Кроме того, генеральным директором ООО "Газпром добыча Иркутск" назначен Алексей Дарымов, ранее занимавший должность главного инженера - первого заместителя генерального директора. Ранее компанию возглавлял Андрей Татаринов.

Дарымов родился в 1981 году. Окончил Брянский государственный технический университет и Тюменский государственный нефтегазовый университет.

Работал в ООО "Тюментрансгаз", ООО "Газпром добыча Надым", где прошел путь до должности главного инженера - первого заместителя генерального директора. В 2021 году перешел в "Газпром добычу Иркутск".

Генеральным директором ООО "Газпром газнадзор" назначен Евгений Абрамов, ранее занимавший должность главного инженера - заместителя генерального директора, также сообщает "Газпром".