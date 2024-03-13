Концерн E.ON повысил прогноз инвестиций в Европе на 2024-2028 годы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Германский энергетический концерн E.ON SE повысил прогноз объема инвестиций в Европе в 2024-2028 годах до 42 млрд евро с 33 млрд евро, при этом особое внимание будет уделяться энергосетям и инфраструктурным решениям, сообщается в его годовом отчете.

Около 70% инвестиций придутся на Германию.

Скорректированная EBITDA компании в 2023 году составила 9,4 млрд евро (рост на 1,3 млрд евро относительно предыдущего года), скорректированная чистая прибыль - 3,1 млрд евро (увеличение на 340 млн евро), что превзошло представленные E.ON в июле прогнозы. По итогам 2024 года, как ожидается, первый показатель будет находиться в диапазоне 8,8-9 млрд евро, второй - 2,8-3 млрд евро.

Руководство компании рекомендовало выплатить за 2023 год дивиденды в размере 0,53 евро на акцию по сравнению с 0,51 евро в предыдущем году (повышение на 3,9%). Это соответствует объявленной ранее цели E.ON по увеличению дивидендных выплат ежегодно на величину до 5% до конца 2028 года, отмечается в сообщении.

Котировки акций E.ON растут на 6% в ходе торгов в среду. За последние двенадцать месяцев рыночная стоимость компании увеличилась на 20,5% (до 30,8 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 21,9%.