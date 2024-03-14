Индекс Dow Jones вырос по итогам третьей сессии кряду, S&P 500 и Nasdaq снизились

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду, инвесторы продолжали оценивать статданные по инфляции в Соединенных Штатах и новости крупных компаний.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,1% и составил 39043,32 пункта. Лидером роста в индексе стали бумаги 3M Co., подскочившие на 5,4%.

Тем временем значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,19% - до 5165,31 пункта. Днем ранее индикатор в очередной раз обновил исторический максимум.

Nasdaq Composite потерял 0,54% и составил 16177,77 пункта.

Как стало известно днем ранее, потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics.

Новые данные об инфляции слабо изменили настрой рынка, который по-прежнему ждет, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в июне.

Очередная порция инфляционной статистики поступит в четверг, когда Минтруда США опубликует данные о ценах производителей за февраль.

Акции Nvidia Corp. в среду подешевели на 1,1% после скачка на 7,2% во вторник.

Котировки акций Tesla опустились на 4,5% после того, как аналитики Wells Fargo ухудшили рекомендацию для них до "ниже рынка" с "на уровне рынка".

Рыночная стоимость Dollar Tree упала на 14,2%. Американский оператор сетей магазинов фиксированных цен в четвертом финансовом квартале получил значительный чистый убыток из-за единовременных списаний и повысил выручку на 12%, слабее консенсус-прогноза.

Капитализация GE Healthcare Technologies Inc. снизилась на 3,6% после того, как компания анонсировала вторичное размещение 14 млн акций вместо ранее объявленного размещения 13 млн бумаг.

Цена бумаг Petco Health & Wellness Co. снизилась на 1,6%. Оператор сети зоомагазинов, груминговых салонов и ветеринарных клиник получил чистый убыток в четвертом финансовом квартале и объявил об отставке главного исполнительного директора, при этом квартальная выручка компании повысилась на 6%, сильнее ожиданий рынка.

Акции Vera Bradley Inc. упали на 13,4%, так как производитель сумок и аксессуаров снизил выручку в прошлом финквартале и неожиданно зафиксировал скорректированный убыток в расчете на акцию.