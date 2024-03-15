Рынок акций США снизился в четверг на данных по розничным продажам и инфляции

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали ряд важных макроэкономических статданных из Соединенных Штатов.

Как сообщило министерство торговли США, розничные продажи в стране в феврале выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,8%, по данным Bloomberg. Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи сократились на 1,1%, а не на 0,8%, как было объявлено ранее.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в феврале подскочили на 0,6% относительно января, максимальными темпами с прошлого августа, вместо ожидавшегося роста на 0,3%. В годовом выражении показатель вырос на 1,6% по сравнению с подъемом в 0,9% в январе и ожидавшимся повышением на 1,1%.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс., до 209 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели в 210 тыс. Аналитики прогнозировали рост числа заявок на 1 тыс. с объявленного ранее уровня в 217 тыс., до 218 тыс.

После публикации статданных оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июне опустилась до 54% с 61%.

Акции Dick's Sporting Goods подскочили в цене на 15,5%. Американский ритейлер спортивных товаров в четвертом финансовом квартале увеличил выручку на 7,8%, лучше прогнозов, причем показатель стал рекордным в истории компании.

Другой ритейлер, Under Armour Inc., анонсировал возвращение основателя компании Кевина Планка на должность главного исполнительного директора в апреле. Цена бумаг компании упала на 11%.

Рыночная стоимость Dollar General сократилась на 5,1% на новости, что оператор сети дисконтных магазинов в четвертом финансовом квартале сократил чистую прибыль на 39%.

Акции трейдинговой платформы Robinhood Markets подорожали на 5,2%. Компания сообщила о росте объема торгов на её площадках в феврале на 36% относительно января, до $80,9 млрд. В том числе операции с криптовалютой выросли на 10%, до $6,5 млрд.

Капитализация Nvidia Corp. упала на 3,3%, Tesla - на 4,1%. Тем временем цена бумаг Microsoft Corp. выросла на 2,5%, Apple Inc. - на 1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,18% и составил 38905,66 пункта. Лидерами снижения в индексе стали бумаги JPMorgan Chase & Co. и Honeywell International, подешевевшие на 1,8% и 1,7% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,29% - до 5150,48 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,3% и составил 16128,53 пункта.