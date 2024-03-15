ЦБ продлил до 30 июня отмену ограничения полной стоимости кредита по потребкредитам

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Банк России продлил на второй квартал 2024 года отмену ограничения полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам и отдельным видам займов, говорится в сообщении регулятора.

Изначально отмена ограничения ПСК была введена в августе и должна была продлиться до 31 декабря 2023 года. Затем эта мера была продлена до 31 марта 2024 года.

Решение принято с учетом существенного изменения рыночных условий, связанных в первую очередь с изменением методики расчета ПСК с 21 января 2024 года, согласно которой в расчет ПСК включаются все платежи заемщика, фактически влияющие на условия займа, объяснил ЦБ. При расчете ПСК по новой методике может наблюдаться рост значений этого показателя по потребительским кредитам, при этом фактические расходы заемщиков могут не измениться.

Срок действия моратория учитывает лаг между кварталом определения референсной ПСК (IV квартал 2023 года) и кварталом ее применения (II квартал 2024 года), который составляет два квартала.

Отмена ограничения по ПСК продлевается для кредитных организаций по всем категориям потребительских кредитов; для кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов по всем категориям потребительских займов; для микрофинансовых организаций по потребительским займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой, и POS-займам.

По иным категориям ПСК микрофинансовых организаций и по всем категориям ПСК ломбардов сохраняются ограничения. ПСК не может превышать наименьшую из следующих величин: 292% годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК по соответствующей категории потребительского займа, применяемое в соответствующем квартале, более чем на одну треть.

ЦБ считает, что риски выдачи кредитов по высоким ставкам рискованным заемщикам будут сдерживаться высокими макропруденциальными надбавками.

Регулятор также напомнил, что продолжает действовать установленное законом общее для всех кредиторов требование, что процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 0,8% в день.