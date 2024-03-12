Акционеры Qiwi не одобрили обратный выкуп акций

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Акционеры группы Qiwi на внеочередном собрании 11 марта не одобрили обратный выкуп акции, сообщила компания.

Группа планировала выкупить обыкновенные акции класса "Б", включая ADS, с NASDAQ и "Московской биржи", их максимальное количество по кипрскому законодательству не должно превышать 10% от всех выпущенных акций (или 6 млн 271 тыс. 297 ADS). Ранее предполагалось, что максимальная цена выкупа на "Московской бирже" составит не более 581 рублей за акцию.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,3% от их общего числа (крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов).