Borse Dubai продает треть своей доли в Nasdaq за $1,6 млрд

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Дубайская биржа (Borse Dubai) продает примерно треть принадлежащих ей акций американского биржевого оператора Nasdaq Inc.

Как говорится в сообщении Borse Dubai, в общей сложности она продаст 27 млн акций по цене $59 за бумагу. Это позволит компании привлечь около $1,6 млрд.

В настоящее время Дубайская биржа является крупнейшим акционером Nasdaq. После закрытия сделки ей будет принадлежать 10,8% акций американской компании. Таким образом, она сместится на второе место в списке крупнейших акционеров. Первым станет фонд прямых инвестиций Thoma Bravo, который владеет 12,5% Nasdaq, отмечает газета Financial Times.

Организаторы продажи принадлежащих Borse Dubai акций Nasdaq предложат инвесторам дополнительно 4 млн бумаг биржевого оператора в течение 30 дней.

Дубайская биржа продает акции Nasdaq с целью улучшения структуры капитала и повышения ликвидности в Borse Dubai Group, говорится в ее сообщении.

"Мы остаемся долгосрочным акционером Nasdaq", - отмечают в компании.

Borse Dubai стала владельцем 20%-ной доли в Nasdaq в 2007 году.

Акции Nasdaq теряют в цене 3,1% на предварительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 18%.