Уолл-стрит закрылась слабыми изменениями на статданных, корпоративных новостях

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили с незначительными колебаниями торги в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и новости крупных компаний.

Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс., до 210 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось прежде.

Тем временем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что устойчивость инфляции и высокие темпы роста занятости в США говорят в пользу мнения, что американскому ЦБ не стоит спешить со снижением базовой процентной ставки.

Акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) подорожали на 3,2%. Американская аптечная сеть увеличила выручку во втором квартале 2024 финансового года сильнее прогнозов рынка, однако получила значительный чистый убыток и понизила верхнюю границу годового прогноза скорректированной прибыли.

Рыночная стоимость Home Depot Inc. (SPB: HD) опустилась на 0,6%. Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома достигла соглашения о покупке специализированного дистрибьютора SRS Distribution за $18,25 млрд. Это крупнейшая сделка в истории Home Depot, отмечает CNBC.

Цена бумаг AMC Entertainment (SPB: AMC) упала на 14,3% на новости, что оператор сети кинотеатров планирует разместить акции на сумму до $250 млн.

Капитализация Estee Lauder Cos. (SPB: EL) поднялась на 6,3% после того, как аналитики Bank of America повысили рекомендацию для акций производителя косметики и парфюмерии до "покупать".

Ритейлер люксовой мебели RH дал сильный прогноз для роста выручки на текущий фингод, акции компании взлетели на 17%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,12% и составил 39807,37 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,11% - до 5254,35 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,12% и составил 16379,46 пункта.