Мантуров ждет роста обрабатывающей промышленности РФ в 2024 г. не менее чем на 5%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ ожидает роста обрабатывающей промышленности в 2024 году на более чем 5% при сохранении динамики начала года, сообщил журналистам вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Все будет зависеть от многих факторов, в том числе и денежно-кредитной политики, но с учётом тех показателей, которые мы видим за первые два месяца, я думаю, что по результатам года это должно быть не меньше 5% по обрабатывающей промышленности", - сказал он по итогам отчёта правительства в Госдуме РФ в среду.

Как сообщал Росстат, в январе 2024 года рост в обрабатывающих отраслях составил 7,5% в годовом сравнении, в феврале он ускорился до 13,5%.

По итогам 2023 года производство в обрабатывающих секторах промышленности выросло на 7,5%.