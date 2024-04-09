Эксперты Bank of America спрогнозировали рост цен на медь

Также они ждут подорожания золота

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Эксперты Bank of America (BofA) видят кризис предложения на рынке меди в условиях роста спроса на металл, используемый в электромобилях и других "зеленых" сегментах, сообщает MarketWatch.

"Много обсуждавшийся недостаток добывающих проектов становится все более серьезной проблемой для меди. Этот фактор, наряду с инвестициями в "зеленые" технологии и подъемом мировой экономики, может привести к росту стоимости меди до $10250 за тонну ($4,65 за фунт) к четвертому кварталу", - говорится в обзоре команды BofA во главе с Майклом Уидмером.

Новый прогноз экспертов на 8% выше предыдущего.

Майские фьючерсы на медь во вторник на Nymex торгуются на уровне $4,32 за фунт. С начала текущего года эти контракты подорожали на 11%.

Аналитики BofA также ждут подъема стоимости золота.

"Золото остается одним из наших фаворитов среди металлов, и мы ожидаем, что его цена будет составлять в среднем $2500 за унцию к четвертому кварталу и может подняться до $3000 за унцию к 2025 году, - говорится в обзоре. - Стоит отметить высокий спрос на золото со стороны мировых ЦБ и розничных покупателей в Китае".

Июньские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:20 по Москве 9 февраля дорожали на 1,3% - до $2381 за унцию. С начала года драгметалл прибавил почти 15%.

Эксперты BofA позитивно оценивают перспективы серебра, отмечая, что этот металл будет выигрывать от снижения ставок больше, чем золото, благодаря спросу на него в промышленности.

При этом они ухудшили прогноз для платины на 2025 год на 20%, отметив, что спрос на этот драгметалл в значительной мере обусловлен его использованием в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, которые теряют долю рынка, уступая электромобилям.

Фьючерсы на серебро прибавляют в цене 2,2% во вторник, торгуются на уровне $28,405 за унцию, платина подорожала на 2,5%, до $998,5 за унцию.