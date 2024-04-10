Dow Jones завершил торги незначительным снижением, S&P 500 и Nasdaq выросли

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги во вторник в небольшом минусе, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли.

Трейдеры заняли осторожную позицию перед публикацией данных о динамике потребительских цен в США, являющихся ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

Минтруда США обнародует мартовский отчет по инфляции в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста потребительских цен в Штатах в прошлом месяце до 3,4% в годовом выражении с февральских 3,2%.

Статистика по рынку труда, обнародованная в минувшую пятницу, показала максимальный за последние 10 месяцев рост числа рабочих мест в американской экономике, а также неожиданное снижение безработицы.

Сильные статданные и заявления некоторых представителей Федрезерва вынуждают трейдеров пересматривать прогнозы в отношении сроков и темпов снижения ставки ФРС.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в июне оценивается трейдерами в настоящее время в 51,2% против 73,3% месяцем ранее, по данным CME FedWatch.

"С учетом более быстрого, чем ожидалось, экономического роста, устойчивости потребительского сектора и рынка труда, а также неуправляемой инфляции вероятность изменения политики ФРС, а тем более значительного снижения ставки, становится все менее вероятной", - отмечает главный экономист Stifel Лидси Пигза, слова которой приводит Market Watch.

Акции Intel Corp. подорожали на 0,9% по итогам торгов во вторник. Компания представила новую версию ИИ-чипа под названием Gaudi 3, который станет широко доступным в третьем квартале.

Бумаги конкурирующей Nvidia Corp. подешевели на 2%.

Стоимость акций Boeing Co. упала на 1,9% к закрытию рынка. Авиастроительный концерн сократил поставки коммерческих самолетов в первом квартале 2024 года до минимума с середины 2021 года. В общей сложности в январе-марте Boeing поставил клиентам 83 лайнера против 157 самолетов в четвертом квартале.

Капитализация Alphabet Inc., материнской компании Google, выросла на 1,1%. Google представила новый ИИ-инструмент для создания видео Google Vids, призванный облегчить специалистам по маркетингу и рекламе создание и редактирование видеороликов.

Цена бумаг GE Aerospace опустилась на 1,3% несмотря на улучшение рекомендации для акций компании до "покупать" с "держать" аналитиками TD Cowen. Эксперты также повысили прогнозную цену бумаг до $180 со $175.

Акции Tesla Inc. подорожали на 2,3%. В понедельник стало известно, что производитель электромобилей урегулировал претензии семьи погибшего в аварии в 2018 году инженера, управлявшего автомобилем Tesla и использовавшего функцию автопилота. Судебные разбирательства по этому делу должны были начаться в Сан-Франциско во вторник.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 9,13 пункта (0,02%) и составил 38883,67 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 7,52 пункта (0,14%) - до 5209,91 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 52,68 пункта (0,32%) и составил 16306,64 пункта.