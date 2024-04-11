Уолл-стрит резко снизилась на данных об инфляции

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в среду на данных об ускорении инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы повышения увеличились по сравнению с 3,2% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное ускорение инфляции - до 3,4%.

Высокая инфляция в сочетании с активным ростом американской экономики и сильным рынком труда снижает вероятность скорого перехода к смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), считают аналитики.

Оценка участниками рынка вероятности сохранения ключевой ставки Федрезерва на прежнем уровне в в июне составляет теперь более 80% по сравнению с 42% днем ранее, пишет Trading Economics. Более вероятным сроком для первого снижения теперь называется сентябрь.

Тем временем протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководство ЦБ испытывает беспокойство по поводу повышенной инфляции, однако все равно ожидает снижения ключевой процентной ставки в какой-то момент в течение этого года.

"Участники заседания в целом отметили неопределенность в отношении продолжительности периода высокой инфляции и выразили мнение, что недавние данные не повысили их уверенность в том, что инфляция устойчиво движется по направлению к уровню в 2%", - говорится в документе.

Акции Delta Air Lines подешевели по итогам торгов на 2,3%, хотя они торговались в плюсе большую часть сессии. Одна из крупнейших в США авиакомпаний получила чистую прибыль и нарастила выручку в первом квартале 2024 года, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Рыночная стоимость Procter & Gamble Co. повысилась на 0,4%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров объявил о повышении квартальных дивидендов на 7%, до $1,0065 на акцию.

Цена бумаг Tesla снизилась на 2,9%. По сообщениям СМИ, компания намерена инвестировать около $2 млрд в производство электромобилей в Индии совместно с Reliance Industries.

Акции американского производителя лития Albemarle подешевели на 1,2%, несмотря на то, что аналитики BofA Securities улучшили рекомендацию для них до "покупать" с "держать" и повысили целевую цену до $156 с $137 за бумагу в ожидании роста цен на литий.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 1,09% и составил 38461,51 пункта. Акции 22 компаний из 30, входящих в расчет индекса, завершили торги в минусе, в лидерах снижения оказались бумаги Home Depot Inc. и Intel Corp., подешевевшие на 3%. Тем временем акции Walmart Inc. подорожали на 1,4%.

Значение Standard & Poor's 500 понизилось на 0,95% - до 5160,64 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,84% и составил 16170,36 пункта.