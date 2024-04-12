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"Киевская площадь" купила Центральный детский магазин на Лубянке

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Киевская площадь" закрыла сделку по покупке Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Мы подтверждаем сделку по приобретению Центрального детского магазина на Лубянке", - рассказали в компании, но не раскрыли ее сумму и условия.

"Центральный детский магазин на Лубянке", который ранее принадлежал ГК "Галс-Девелопмент", - самый большой специализированный детский торговый комплекс в России. В нем доступно более 140 магазинов, услуг и форматов семейного досуга. В ЦДМ на Лубянке работает свыше 20 кафе и ресторанов, а также гастрогалерея.

В "Галс-Девелопмент" сделку не прокомментировали.

Группа компаний "Киевская площадь" - крупнейший участник рынка коммерческой недвижимости России. Входит в ТОП-100 крупнейших частных российских компаний.

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