Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Производителям гибридных авто дали возможность заключать специальные инвестконтракты

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее производителям гибридных транспортных средств заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) с государством, сообщается в воскресенье на сайте правительства.

"В гибридных транспортных средствах кроме двигателя внутреннего сгорания используется ещё и электродвигатель. Решение правительства направлено на поддержку и развитие технологий производства таких транспортных средств", - говорится в сообщении.

В новом формате механизм СПИК действует с конца 2020 года. Он позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции.

В рамках механизма СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на её основе серийного производства промышленной продукции на территории РФ.

Государство, со своей стороны, гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов. Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белорусские Belgee впервые вошли в топ-10 марок по продажам на авторынке РФ

Ивановский аэропорт приостановил работу для обновления сертификата

США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из РФ

США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из РФ

"Киевская площадь" купила Центральный детский магазин на Лубянке

Директор центра образовательных платформ "Промсвязьбанка" арестован по делу о мошенничестве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });