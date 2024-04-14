Производителям гибридных авто дали возможность заключать специальные инвестконтракты

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее производителям гибридных транспортных средств заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) с государством, сообщается в воскресенье на сайте правительства.

"В гибридных транспортных средствах кроме двигателя внутреннего сгорания используется ещё и электродвигатель. Решение правительства направлено на поддержку и развитие технологий производства таких транспортных средств", - говорится в сообщении.

В новом формате механизм СПИК действует с конца 2020 года. Он позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции.

В рамках механизма СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на её основе серийного производства промышленной продукции на территории РФ.

Государство, со своей стороны, гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов. Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.