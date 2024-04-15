Мосбиржа проводит дискретный аукцион для акций "СПБ биржи" из-за роста цены

Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "СПБ биржи" в период с 16:18 до 16:48 МСК в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость акций "СПБ биржи" составила 120,2 рубля за штуку (+19,4% к закрытию торгов 12 апреля). При этом объем торгов данными бумагами на Мосбирже к 16:18 МСК составил 1,58 млрд рублей.

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