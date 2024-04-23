Qiwi признала убыток от обесценения проданных российских активов в 14 млрд руб.

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Qiwi plc в результате продажи российских активов с дисконтом в 2023 году признала убыток в размере 14,4 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

В 2024 году компания дополнительно признает убыток от выбытия этих активов в 22,7 млрд рублей.

Qiwi в конце января продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. Агентство по страхованию вкладов (АСВ, выполняло функции временной администрации Киви банка) оспаривает эту сделку в российском суде.

Qiwi планирует сосредоточиться на развитии бизнеса в сфере платежей и финансовых услуг в Казахстане (включая прием платежей через терминалы, массовые выплаты, интернет-эквайринг, платежные шлюзы и Qiwi-кошелек), бизнеса по обработке платежей в ОАЭ, а также инвестициях в быстрорастущие финтех-компании в Европе, Ближнем Востоке, Северной Африке, Юго-Восточной Азии.

Группа в 2023 году увеличила чистую выручку в 1,9 раза - до 2,9 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль Qiwi в 2023 году составила 1,3 млрд рублей против 1,8 млрд рублей убытка в 2022 году.