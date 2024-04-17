Бывшая российская "дочка" BAT за 2023 год совершила своп-операции на 37 млрд юаней

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Бывшая российская "дочка" концерна BAT в 2023 году стала активным участником рынка свопов в юанях.

АО "И.Т.М.С.", до минувшего декабря - "БАТ-СПб", в годовом отчете сообщило, что в 2023 году заключало валютные свопы "как инструмент управления ликвидностью, в частности, для получения процентного дохода".

Объем купли-продажи валюты по свопам составил 37,2 млрд юаней, сказано в отчете. Средневзвешенный курс покупки составил 12,8621 рубля/юань, продажи - 12,8672 рубля.

Доход от купли-продажи валюты по своп-сделкам за 2023 год составил 2,556 млрд рублей, убыток - 1,654 млрд рублей, сообщила компания в отчете.

В январе 2023 года Банк России объявил о запуске нового инструмента постоянного действия по предоставлению юаней - сделки "своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день. В марте 2024 года ЦБ сообщил, что в начале и конце каждого месяца будет временно удваивать максимальный лимит операций по сделкам "валютный своп". В два первых и два последних торговых рабочих дня каждого месяца максимальный дневной объем операций будет составлять 20 млрд юаней (в остальные торговые дни лимит остается на прежнем уровне в 10 млрд юаней).

Консорциум во главе с локальным менеджментом купил активы BAT в России и Белоруссии минувшей осенью. Владельцем АО "И.Т.М.С." является BFI Holding из ОАЭ, бенефициарами компании в отчете названы Андрей Осаволюк и Сергей Кудинов.