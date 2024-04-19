S&P 500 и Nasdaq снизились, Dow Jones завершил четверг в слабом плюсе

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики в четверг: Dow Jones завершил день в слабом плюсе, в то время как S&P 500 и Nasdaq снизились по итогам пятой сессии подряд.

За пять дней Nasdaq потерял 3,6%, S&P 500 - 5,1%, что стало максимальным снижением за подобный период с декабря 2022 года для первого индикатора и за последние семь месяцев для второго, отмечает MarketWatch.

Индекс производственной активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Филадельфии, в апреле поднялся до 15,5 пункта по сравнению с 3,2 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение показателя за два года. Подъем стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали снижения индекса до 1,5 пункта. Положительное значение индикатора говорит об усилении активности в производственной сфере региона.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 212 тыс., говорится в отчете министерства труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель также равнялся 212 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Участники фондового рынка расценивают позитивные данные об экономике как сигнал к тому, что Федеральная резервная система будет удерживать высокие процентные ставки на протяжении более длительного периода, чем предполагалось ранее.

Котировки бумаг Tesla снизились на 3,6% на сообщении о том, что производитель электромобилей уволит 285 работников завода в Буффало, что составляет около 14% общего числа сотрудников данного предприятия.

Помимо этого, аналитики Deutsche Bank ухудшили рекомендацию для акций Tesla до "держать" с "покупать".

Alcoa зафиксировала рост чистого убытка в первом квартале на фоне снижения цен на алюминий и увеличения производственных расходов, хотя выручка превысила прогнозы рынка. Цена акций компании уменьшилась на 0,2%.

Кроме того, подешевели бумаги Microsoft Corp. и Intel Corp. - на 1,8%, Salesforce Inc. - на 1,6%, Amazon.com Inc. - на 1,1%, International Business Machines - на 0,9%.

В то же время цена акций Alaska Air Group выросла на 4%. Авиакомпания в первом квартале сократила чистый убыток на 7% и дала прогноз прибыли на текущий квартал лучше ожиданий экспертов.

Тайваньская TSMC в первом квартале увеличила чистую прибыль сильнее прогноза аналитиков. Эта новость способствовала повышению котировок акций американских чипмейкеров, включая Nvidia Corp. - на 0,8% и Advanced Micro Devices - на 0,7%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 22,07 пункта (на 0,06%) и составил 37775,38 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса выступили акции страховщиков UnitedHealth Group и Travelers Cos., подорожавшие на 3% и 1,9% соответственно.

В то же время значение Standard & Poor's 500 за день снизилось на 11,09 пункта (на 0,22%) - до 5011,12 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 81,87 пункта (на 0,52%) и составил 15601,5 пункта.