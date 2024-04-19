Россия в текущем сезоне может экспортировать рекордные 2,7 млн т гороха

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - РФ в последнее время активно расширяет посевные площади под горохом и наращивает его экспорт. Но необходимо развивать и внутреннюю переработку, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Как заявил Рылько на международной конференции "ПроКрахмал 2024: тенденции рынка глубокой переработки зерна" в пятницу, в текущем сезоне (2023/2024 сельхозгод) "экспорт гороха составит минимум 2,7 млн тонн". "У нас рекорд в этом сезоне, - отметил он. - И в следующем, при прочих равных, если не произойдет ничего экстраординарного, экспорт может быть 2,8 млн тонн".

Согласно презентации, в минувшем сезоне экспорт гороха составил 1,139 млн тонн. Основными покупателями глава ИКАР назвал Китай и Индию.

По словам Рылько, посевные площади под горохом растут с 2021 года. В 2023 году они составили 2 млн га, в этом - 2,2 млн га. Основными "гороховыми регионами", ориентированными на экспорт, он назвал Ставропольский и Краснодарский края и Ростовскую область, "где уже видим рекордные посевные площади".

Рылько также заявил, что в настоящее время РФ экспортирует более половины выращиваемого гороха. "И нет ни одного нормального перерабатывающего предприятия, которое бы делало гороховый протеин. Два-три предприятия, как в Канаде, должно быть, чтобы несколько сотен тысяч тонн убрать с экспортного рынка", - полагает он.

Согласно его презентации, РФ в 2023/2024 сельхозгоду собрала 4,7 млн тонн гороха против 3,6 млн тонн годом ранее. Прогноз ИКАР на 2024/2025 сельхозгод - 4,85 млн тонн.