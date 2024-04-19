Пошлина на экспорт пшеницы из России с 24 апреля повысится на 6,4%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 24 апреля составит 3 443 рубля против 3 276,6 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысится на 6,4%.

Пошлина на ячмень снизится до 440,7 рубля с 451,6 рубля, на кукурузу останется нулевой.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $233,6 за тонну на пшеницу ($234 неделей ранее), $175,9 - на ячмень ($178,3), $167,2 - на кукурузу ($169,3).

Пошлины будут действовать по 30 апреля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.