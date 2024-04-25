ФАС начнет еще одну проверку Сбербанка на нарушение закона о рекламе

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Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе, говорится в сообщении ведомства.

В ФАС поступила жалоба от гражданина на рекламу банка, которая распространялась в эфире телеканала "Петербург - 5 канал". В рекламе крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя процентная ставка по вкладу 16% годовых.

Однако другие условиях вклада, такие как минимальная сумма и срок для открытия вклада, а также ограничения использования средств с закрытых ранее вкладов, были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Кроме того, в сноске было сказано, что такие условия действуют только для зарплатных клиентов, которые подключили одну из платных услуг банка. "Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков", - отмечает ФАС.

В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, подчеркнула служба.

ФАС в феврале уже возбуждала дело в отношении банка за ненадлежащую рекламу другого вклада. Реклама была размещена на рекламных конструкциях в Москве, в ней крупным шрифтом была указана процентная ставка по вкладу 12% годовых, но другие важные условия указывались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.