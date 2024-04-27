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Гонконг снял ограничения на ввоз мяса птицы из 23 регионов РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Гонконг снял ограничения на ввоз мяса птицы из 23 регионов РФ, заявки российских поставщиков принимаются с 25 апреля. Об этом сообщает Россельхознадзор по итогам переговоров с представителями департамента гигиены пищевых продуктов и окружающей среды Гонконга.

Запрет на экспорт мяса птицы из этих регионов был введен в связи со вспышками высокопатогенного гриппа птиц.

Согласно сообщению, специалисты также оценили возможность аттестации дополнительных российских компаний по производству свинины, говядины и мяса птицы на поставки продукции в Гонконг. С октября 2023 года на ввоз говядины и свинины были аттестованы по одному российскому предприятию.

Кроме того, стороны обсудили вопрос о допуске российской яичной продукции и мяса мелкого рогатого скота на рынок Гонконга. В частности, инспектирование российских производителей баранины специалистами Гонконга предварительно может состояться в третьем квартале 2024 года.

Гонконг Россельхознадзор
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