Гонконг снял ограничения на ввоз мяса птицы из 23 регионов РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Гонконг снял ограничения на ввоз мяса птицы из 23 регионов РФ, заявки российских поставщиков принимаются с 25 апреля. Об этом сообщает Россельхознадзор по итогам переговоров с представителями департамента гигиены пищевых продуктов и окружающей среды Гонконга.

Запрет на экспорт мяса птицы из этих регионов был введен в связи со вспышками высокопатогенного гриппа птиц.

Согласно сообщению, специалисты также оценили возможность аттестации дополнительных российских компаний по производству свинины, говядины и мяса птицы на поставки продукции в Гонконг. С октября 2023 года на ввоз говядины и свинины были аттестованы по одному российскому предприятию.

Кроме того, стороны обсудили вопрос о допуске российской яичной продукции и мяса мелкого рогатого скота на рынок Гонконга. В частности, инспектирование российских производителей баранины специалистами Гонконга предварительно может состояться в третьем квартале 2024 года.