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Brent подорожала до $83,15 за баррель

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в четверг после умеренного подъема по итогам сессии накануне.

К 8:04 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,4 (0,48%) до $83,15 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,37 (0,5%), до $82,75 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,42 (0,53%) до $79,05 за баррель. За прошлую сессию они подорожали на $0,61 (0,8%), до $78,63 за баррель.

Накануне стало известно, что потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, на уровне прогнозов рынка и слабее, чем в марте (3,5%). Относительно предыдущего месяца индекс увеличился на 0,3%, тогда как эксперты ожидали роста на 0,4%.

Сигналы ослабления инфляции в Штатах позволяют рассчитывать на то, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к смягчению денежно-кредитной политики позднее в этом году.

"Умеренное смягчение денежно-кредитной политики поможет спросу на топливо по мере того, как в Северном полушарии наступает пиковый летний сезон", - отметил старший инвестиционный стратег U.S. Bank Wealth Management Роб Хоуорт.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,51 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения резервов нефти на 600 тысяч баррелей, респонденты Trading Economics - на 1,35 млн баррелей.

Товарные запасы бензина понизились на 235 тысяч баррелей, дистиллятов - на 45 тысяч баррелей.

Brent WTI США ФРС Минэнерго
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