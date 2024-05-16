Южная Корея в апреле нарастила импорт СПГ на треть

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Южная Корея - третий по объему после Японии и Китая покупатель СПГ в мире - в апреле 2024 года импортировала 4,213 млн тонн СПГ, что на 34% больше, чем за тот же месяц 2023 года, сообщает местная таможня.

Для торговли сжиженным природным газом, который перевозится на крупных танкерах-газовозах, может быть характерна неравномерность приема партий между месяцами.

С начала года импорт составил 16,993 млн тонн, что на символические 0,4% меньше, чем годом ранее.

Поставки СПГ из России в апреле составили 254 тысячи тонн, увеличившись по отношению к показателю годичной давности на треть. Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Отгрузки из Австралии (крупнейшего поставщика) выросли на 27% - до 1,15 млн тонн, Катар увеличил экспорт на 12% - до 948 тысяч тонн.

Международное энергетическое агентство ожидает снижения потребления газа в Южной Корее в 2024 году на 3%. По мнению МЭА, показатель снижается из-за роста производства атомной энергии и расширения использования возобновляемых источников.