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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Внешнеторговый дефицит США в марте незначительно снизился

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в марте сократился на 0,1% относительно предыдущего месяца и составил $69,4 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в феврале отрицательное сальдо торгового баланса составляло $69,5 млрд, а не $68,9 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение дефицита до $69,1 млрд с объявленного ранее февральского уровня.

Объем американского экспорта в марте снизился на $5,3 млрд (2%), до $257,6 млрд. Экспорт товаров сократился на $5,1 млрд, в том числе средств производства - на $2 млрд. Экспорт услуг уменьшился на $0,2 млрд.

Объем импорта сократился на $5,4 млрд (1,6%), до $327 млрд. В том числе снизились закупки пассажирских автомобилей и потребительских товаров. Импорт услуг уменьшился на $1,1 млрд.

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце увеличился на $0,8 млрд - до $92,5 млрд, профицит в сфере услуг вырос на $0,9 млрд и составил $23,1 млрд.

Дефицит в торговле с Китаем в марте составил $24,1 млрд, с Евросоюзом - $19,5 млрд, с Мексикой - $13,5 млрд.

В январе-марте общий размер внешнеторгового дефицита США увеличился на 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт вырос на 1,2%, импорт - на 1,6%.

США
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