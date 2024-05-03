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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Банк Intesa Sanpaolo увеличил квартальную чистую прибыль на 17%, лучше прогнозов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Итальянский банк Intesa Sanpaolo увеличил чистую прибыль в первом квартале 2024 года на 17%, превзойдя ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в январе-марте составила 2,3 млрд евро по сравнению с 1,96 млрд евро годом ранее.

Операционный доход (аналог выручки) вырос на 11%, до 6,73 млрд евро.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали чистую прибыль на уровне 2,17 млрд евро и выручку на уровне 6,63 млрд евро.

Чистый процентный доход подскочил на 21%, до 3,93 млрд евро, комиссионный доход вырос на 6,3%, до 2,27 млрд евро.

Intesa подтвердил цель по чистой прибыли на 2024 и 2025 годы в размере на менее 8 млрд евро.

С начала 2024 года капитализация Intesa увеличилась на треть, до 65,19 млрд евро.

Intesa Sanpaolo Италия
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