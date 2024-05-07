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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Уолл-стрит закрылась в плюсе на статданных, заявлениях руководителей ФРС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник.

В отсутствие важных статданных на этой неделе участники рынка будут следить за итогами заседаний центробанков Великобритании, Австралии и Швеции, а также за заявлениями представителей ЦБ.

""Быки" будут стремиться сохранить импульс к росту после того, как им удалось вырвать прошлую неделю из зубов "медведей", - сказал Крис Ларкин из E*Trade. - На этой неделе не ожидается важных экономических данных, но будет много выступлений членов руководства Федрезерва. Трейдеры будут подробно разбирать любые комментарии о потенциальных снижениях ставки".

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в понедельник, что решения о снижении процентных ставок будут приниматься исходя из поступающих данных, тем самым дав понять, что в ближайшее время этого не ожидается, пишет Trading Economics.

Его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин тем временем выразил уверенность в том, что инфляция достигнет 2% после того, как эффекты от высоких процентных ставок проявятся в полной мере.

Также на этой неделе свои квартальные отчетности представят такие крупные компании, как Walt Disney Co. и Uber Technologies .

Акции американского производителя продуктов питания Tyson Foods опустились на 5,7%, несмотря на сильную квартальную отчетность.

Рыночная стоимость Spirit Airlines снизилась на 9,7%. Американская авиакомпания в первом квартале зафиксировала более крупный убыток, чем ожидалось, при 6%-м снижении выручки.

Капитализация Freshpet Inc. подскочила на 11%. Американский производитель кормов для домашних животных неожиданно завершил первый квартал с чистой прибылью благодаря повышению продаж и сокращению логистических расходов.

Цена бумаг Apple Inc. снизилась на 0,9% на новости, что инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сократила свою долю в ней.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,46% и составил 38852,27 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Walt Disney Co. , подорожавшие на 2,5%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,03% - до 5180,74 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,19% и составил 16349,25 пункта.

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