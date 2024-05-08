Dow Jones и S&P 500 завершили торги в плюсе, Nasdaq снизился

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию в плюсе, Nasdaq Composite снизился.

Трейдеры оценивали корпоративные новости и заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нила Кашкари.

Кашкари, принимавший участие в конференции Института Милкена, дал понять, что не исключает возможности повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

"Планка для подъема ставки довольно высока, но она не бесконечна", - приводит его слова Market Watch. Кашкари отметил, что поддержит повышение ставки Федрезервом, если инфляция в США вновь начнет выглядеть устойчивой.

Слабые статданные по американскому рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, повысили оптимизм трейдеров в отношении возможного смягчения денежно-кредитной политики ФРС в этом году, что оказывало поддержку фондовому рынку в последние дни.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в сентябре в настоящее время оценивается трейдерами в 67% против 45,9% неделю назад, по данным CME FedWatch.

Акции Apple Inc. подорожали на 0,4% по итогам торгов. Во вторник компания провела презентацию новых планшетов iPad. Предзаказы на новые модели уже принимаются, продажи начнутся 15 мая.

Бумаги Walt Disney Co. подешевели на 9,5%. Крупнейшая в мире компания сферы развлечений и медиа зафиксировала небольшой чистый убыток во втором финансовом квартале и более слабый, чем ожидалось, рост выручки.

Стоимость акций Kenvue Inc. поднялась на 6,4%. Этот производитель потребительских товаров медицинского назначения, выделенный из Johnson & Johnson, сократил чистую прибыль в первом квартале на 37%. При этом его выручка увеличилась на 1% и превзошла ожидания аналитиков.

Кроме того, Kenvue анонсировала программу сокращения расходов, которая, как ожидается, позволит ей добиться ежегодной экономии в размере порядка $350 млн. Программа предусматривает сокращение 4% рабочих мест в компании.

Бумаги Nikola Corp. подешевели на 5,4%. Производитель электрогрузовиков и грузовиков на водородном топливе сократил чистый убыток в первом квартале на 13%, при этом скорректированный показатель оказался чуть лучше прогноза. В то же время выручка Nikola упала на 30% и оказалась существенно хуже ожиданий рынка.

Акции Peloton Interactive подскочили в цене на 15,5% благодаря сообщению CNBC о том, что несколько фондов прямых инвестиций интересуются покупкой этого американского производителя спортивных тренажеров.

Стоимость бумаг Spirit AeroSystems Holdings Inc. опустилась на 0,3%. Производитель авиационных компонентов заявил, что ведет переговоры с Boeing Co., его крупнейшим клиентом, рассматривающим возможность покупки компании.

Цена акций Boeing Co. снизилась на 0,9%.

Капитализация International Paper Co. выросла на 5,2% на сообщении Reuters о том, что бразильский производитель целлюлозно-бумажной продукции Suzano A/S намерен сделать компании предложение о покупке за $15 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 31,99 пункта (0,08%), его значение составило 38884,26 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 6,96 пункта (0,13%) - до 5187,7 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 16,69 пункта (0,1%) и составил 16332,56 пункта.