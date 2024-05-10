Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти (Brent подросла к $84,5 за баррель) на ожиданиях снижения ставкой Федрезерва США осенью. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%, при этом лидируют в росте бумаги ПАО "Полюс" и АФК "Система".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3443,35 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1178,46 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар подрос до 92,05 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,8%), АФК "Система" (+1%), "НЛМК" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги "АЛРОСА" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "Северстали" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,3% "префы").

Подешевели акции "Норникеля" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "ТКС Холдинга" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).

Мнение экспертов

По оценкам аналитиков "Цифра брокер", в пятницу на российском рынке высокой активности не ожидается, учитывая праздничный характер торгов. Пятница - последний день для покупки акций "Московской биржи" и "НоваБев Групп" для попадания в реестр акционеров с правом на дивиденды этих компаний за 2023 год, отмечают эксперты.

В целом, поддержку рынку акций оказывают ожидания инвесторов по дивидендам. Котировки акций Сбербанка и АФК "Система", например, находятся вблизи годовых максимумов. Дополнительную поддержку акциям АФК "Система" оказывает проведенное недавно успешное IPO МТС-Банка.

Нефтяные котировки пытаются восстановиться от достигнутых на этой неделе локальных минимумов. В результате снижения на прошлой неделе котировки Brent опустились ниже линии 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит в области $84,5 за баррель. Этот уровень выступает в качестве "якоря", удерживая цены на нефть от более глубокого падения, риски которого сохраняются, пока нефтяные котировки остаются ниже него, полагают аналитики "Цифра брокер".

Зарубежные рынки

В США в четверг индексы акций выросли на 0,3-0,9% во главе с Dow Jones, который увеличился 7-ю сессию подряд.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. и составило 231 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальный показатель с августа 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего до 210 тыс. Слабость рынка труда является фактором, который может подтолкнуть Федеральную резервную систему к снижению процентных ставок, отмечают эксперты.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,01%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2%).

Потребительские расходы в Японии в марте выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и снизились на 1,2% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение показателей на 0,3% и 2,4% соответственно.

Статданные из Китая, обнародованные накануне, показали увеличение объемов экспорта и импорта в апреле после мартовского снижения.

Объем китайского экспорта в прошлом месяце вырос на 1,5% в годовом выражении - до $292,45 млрд, сообщило в четверг Главное таможенное управление КНР. Импорт увеличился на 8,4%, до $220,1 млрд. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 1%, импорта - на 5,4%, по данным Trading Economics.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в апреле составило $72,35 млрд по сравнению с $86,46 млрд годом ранее и $58,55 млрд в марте.

ВВП Великобритании в I квартале 2024 года вырос на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего предварительные данные. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение ВВП на 0,4%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно растут третью сессию подряд и завершают неделю коррекционным ростом после падения неделей ранее.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $84,51 за баррель (+0,8% и +0,4% накануне), июньская цена WTI - $79,94 за баррель (+0,9% и +0,3% в четверг).

На этой неделе Brent подорожала на 1,7%, WTI - на 2,2%.

Поддержку рынку оказали, в частности, данные о снижении запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,361 млн баррелей - до 459,5 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов на 1,43 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Кроме того, отчет по американскому рынку труда, обнародованный в четверг, показал рост числа заявок на пособие по безработице. Это было воспринято трейдерами как сигнал в пользу смягчения денежно-кредитной политики ФРС, которое, как ожидается, подтолкнет к росту экономику США в целом и спрос на энергоносители в частности.