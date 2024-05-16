Калининградская "Варница" запустила производство соли без применения химреагентов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ООО "Варница" (Калининградская область) приступило к промышленному производству поваренной и других видов соли без использования химических реагентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Суммарный объем инвестиций составил более 2,5 млрд рублей.

Производство расположено в непосредственной близости к Калининградскому подземному хранилищу газа (ПХГ). Реализация проекта соледобычи напрямую связана с расширением ПХГ. В качестве сырья используется рассол, полученный вследствие создания каверн под хранение газа. Соляной раствор поступает на "Варницу" и перерабатывается, на выходе получается соль пищевая "Экстра", техническая, таблетированная.

В перспективе планируется выпуск соли категории фармакопейная, которая характеризуется исключительной чистотой и отсутствием примесей, что позволяет применять ее для получения медицинских растворов.

Завод может производить более 400 тыс. тонн готовой продукции в год. Его мощности позволяют сегодня выпускать 600 тонн соли в сутки. Вся продукция поставляется на рынок России в биг-бэгах морским путем.

Проект солезавода полностью российский и основан на технологии, разработанной АО "СвердНИИхиммаш" (корпорация "Росатом"). Строительство началось в 2016 году.

ООО "Варница" учреждено в 2014 году в пос. Геройское Калининградской области с основным видом деятельности – "добыча соли".