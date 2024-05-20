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Пять независимых кандидатов номинированы в совет директоров "Северстали"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пять независимых кандидатов номинировано в новый совет директоров "Северстали", следует из материалов к годовому собранию акционеров компании.

В качестве независимых кандидатов предложены: Олег Шибанов, Андрей Волков, Леонид Афендиков, Александр Петров и Наталья Ионова. По последним раскрытым данным, финансист Шибанов является профессором РЭШ, Андрей Волков – директор Института общественных стратегий "Сколково", Афендиков – управляющий директор Alvarez&Marsal, Петров – член правления "СИБУРа", Ионова – бывшая вице-президент по персоналу Evraz.

В совет директоров также могут войти основной акционер компании Алексей Мордашов, гендиректор "Северстали" Александр Шевелев, CFO Алексей Куличенко, директор по персоналу Анна Львова и директор по правовым вопросам Дмитрий Федотов.

Последний раз "Северсталь" раскрывала совет директоров по итогам годового собрания в мае 2021 года. Тогда в него входили десять человек, из них пять – независимые директора.

Годовое собрание акционеров назначено на 7 июня. В повестке также вопрос о дивидендах за 2023 год и I квартал 2024 года (191,5 руб./акция и 38,3 руб. акция соответственно).

Северсталь
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