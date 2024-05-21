Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 08:05

ФАС оштрафует "дочку" "ЛУКОЙЛа" за дискриминационные цены на дизтопливо

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Нижегородское управление ФАС выявило со стороны ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" нарушение, выразившееся в создании дискриминационных условий при формировании цены на дизтопливо на мелкооптовом рынке в регионе, сообщила пресс-служба ФАС России.

Компании будет назначен штраф в соответствии с КоАП РФ, говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" в определенный период времени продавал дизельное топливо сельскохозяйственным предприятиям региона по различным ценам. "Компания занимает доминирующее положение на территории Нижегородской области. Соответственно, общество должно реализовывать топливо в адрес потребителей по одинаковой для всех цене", - поясняет ФАС.

Таким образом, действия компании при установлении мелкооптовой цены на дизтопливо являются неправомерными, говорится в сообщении.

Как сообщалось, нижегородское УФАС возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" в октябре прошлого года после проверки цен на рынке мелкооптовой реализации дизельного топлива в Нижегородской области.

"ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" - оператор оптово-розничной торговли нефтепродуктами в Москве, Нижнем Новгороде, Брянской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, республиках Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Чувашия.

ФАС ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт Нижегородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акции "Газпрома" лидируют в откате вниз на российском рынке акций

"АвтоВАЗ" начал продавать Lada на Wildberries

"АвтоВАЗ" начал продавать Lada на Wildberries

"Форвард Энерго" участвует в конкурсе на СПИК по строительству завода компонентов для ВЭС

Brent подешевела до $83,19 за баррель

Минэнерго допустило продление временного запрета экспорта бензинов

Акции "Газпрома" упали к уровню октября 2022 г. на новостях о дивидендах

Сельхозорганизации РФ за четыре месяца снизили производство яиц на 2,4%

Правительство выступило против выплаты "Газпромом" дивидендов-2023

Правительство выступило против выплаты "Газпромом" дивидендов-2023

Добыча газа в России за 4 месяца прибавила 8% до 246,4 млрд кубометров

Путин провел совещание по ТЭК

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });