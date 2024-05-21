ФАС оштрафует "дочку" "ЛУКОЙЛа" за дискриминационные цены на дизтопливо

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Нижегородское управление ФАС выявило со стороны ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" нарушение, выразившееся в создании дискриминационных условий при формировании цены на дизтопливо на мелкооптовом рынке в регионе, сообщила пресс-служба ФАС России.

Компании будет назначен штраф в соответствии с КоАП РФ, говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" в определенный период времени продавал дизельное топливо сельскохозяйственным предприятиям региона по различным ценам. "Компания занимает доминирующее положение на территории Нижегородской области. Соответственно, общество должно реализовывать топливо в адрес потребителей по одинаковой для всех цене", - поясняет ФАС.

Таким образом, действия компании при установлении мелкооптовой цены на дизтопливо являются неправомерными, говорится в сообщении.

Как сообщалось, нижегородское УФАС возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" в октябре прошлого года после проверки цен на рынке мелкооптовой реализации дизельного топлива в Нижегородской области.

"ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" - оператор оптово-розничной торговли нефтепродуктами в Москве, Нижнем Новгороде, Брянской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, республиках Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Чувашия.